Mercato - Barcelone : Bartomeu pourrait bien se retrouver à court d’idées pour Coutinho !

Publié le 2 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Le FC Barcelone compterait sur la cote de Philippe Coutinho en Angleterre pour le vendre au prix fort cet été. Cependant, les portes semblent se fermer une à une pour l’international brésilien.

Depuis son départ de Liverpool pour le FC Barcelone à l’hiver 2018, Philippe Coutinho n’a jamais su retrouver son niveau affiché avec les Reds en Catalogne. Il a d’ailleurs été prêté cette saison au Bayern Munich qui ne souhaiterait pas lever l’option d’achat fixée à 120M€. En Bavière, l’international brésilien ne semble pas avoir convaincu et son retour à Barcelone serait déjà entériné pour cet été, où il ne devrait cependant pas s’éterniser.

Les options Chelsea et Leicester ne seraient plus envisageables pour Coutinho