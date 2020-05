Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quique Setién rassure Leonardo !

Publié le 2 mai 2020 à 3h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone et le PSG devraient se retrouver à la lutte sur certains dossiers, Quique Setién s'est prononcé sur le mercato du club catalan. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne compte pas beaucoup déranger Leonardo.

Comme régulièrement ces dernières saisons, le PSG et le FC Barcelone se retrouveront sur certains dossiers durant le mercato. Ce sera bien évidemment le cas pour Neymar qui serait la grande priorité du Barça. Mais dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport , Quique Setién ne semble pas très optimiste concernant la star brésilienne : « 222M€ pour lui? Non. Je ne pense pas que quiconque puisse dépenser autant. Les petits clubs étouffent actuellement. Beaucoup d'entre eux ont vécu jusqu'à la limite et au premier choc grave, ils sont entrés en crise. Le football a vécu à un rythme incontrôlé ». Autre joueur qui pourrait se retrouver en Barcelone et Paris : Miralem Pjanic. Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Leonardo a déjà discuté avec l'entourage du Bosnien, tandis que la presse italienne évoque la possibilité d'un échange entre l'ancien Lyonnais et Arthur.

Neymar et Pjanic, deux trop gros dossiers pour le Barça ?