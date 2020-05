Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est définitivement fixé pour Lautaro Martinez !

Publié le 5 mai 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone patine pour recruter Lautaro Martinez depuis plusieurs mois, l’Inter Milan semble camper sur ses positions. Explications.

Signera, signera pas ? C’est la grande question du mercato barcelonais. Le FC Barcelone cherche tant bien que mal un successeur à Luis Suarez, dont le contrat se termine en juin 2021. Pour le remplacer, le FC Barcelone a ciblé Lautaro Martinez, international argentin de l’Inter Milan. Mais le dossier semble épineux pour le Barça, puisque l’Inter ne semble pas vouloir changer ses demandes…

111M€ ou rien