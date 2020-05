Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça pourrait réaliser un mercato... à 0€ !

5 mai 2020

Alors que le FC Barcelone cherche à boucler le dossier Lautaro Martinez depuis des mois, le mercato catalan pourrait finalement ne rien coûter. Explications.

Ils sont nombreux, les jeunes talents qui signent au FC Barcelone. Qu’ils soient formés à la Masia ou tout simplement arrivés en provenance de clubs moins réputés où ils brillent de par leurs performances, les jeunes joueurs n’ont malheureusement pas toujours leur chance du côté du Barça. Pour certains, ils sont envoyés en prêt afin de progresser, et finissent par ne jamais revenir. Pourtant, avec la crise du coronavirus, le Barça pourrait changer de politique, et commencer à offrir du temps de jeu à ces multiples prêts…

Un onze quasi-complet