Mercato - PSG : Sergi Roberto pourrait plomber un dossier de Leonardo !

Publié le 5 mai 2020 à 9h45 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec le FC Barcelone pour Mattia De Sciglio. Le club catalan pourrait se servir de Sergi Roberto pour rafler la mise.

Sergi Roberto n'aurait pas fini de causer du tort au PSG. Alors que Thomas Meunier sera en fin de contrat à l'issue du mois de juin, Leonardo voudrait plus que jamais miser sur Mattia De Sciglio pour le remplacer. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul sur ce dossier, puisque le FC Barcelone souhaiterait également s'attacher les services du latéral de la Juventus cet été. Et pour devancer le club de la capitale, le Barça aurait un argument sérieux à faire valoir.

Sergi Roberto dans la balance pour Mattia De Sciglio ?