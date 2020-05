Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ouvrirait le dossier… Kevin De Bruyne !

Publié le 5 mai 2020 à 8h45 par Th.B.

Alors que Kevin De Bruyne a laissé entrouverte la porte d’un départ de Manchester City ces derniers jours, le PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution de sa situation, à l’instar du Real Madrid.

« Mon avenir ? J’attends juste un peu. Le club nous a dit qu’ils allaient faire appel à la décision. Ils sont sûrs à 100% qu’ils sont dans leur bon droit. J’ai confiance en mon club, si on me dit que c’est vrai, je les crois. Nous attendrons et verrons ce qu’il se passera. Une fois qu’une décision finale, je réfléchirai. Deux ans (sans Ligue des champions) serait long. Un an, je peux vivre avec » . Voici le message que Kevin De Bruyne a fait passer lors d’un entretien avec HLN samedi dernier. Un témoignage clair qui laissait entendre qu’un départ pourrait se dessiner si la sanction de l’UEFA, à savoir deux saisons de suspension pour Manchester City en Europe, n’était levée ou réduite par le Tribunal Arbitral du Sport. Le Real Madrid resterait en embuscade, prêt à dégainer une offre à tout moment, Zinedine Zidane étant un admirateur du milieu offensif des Skyblues. Le PSG ferait cependant irruption dans ce dossier.

Le PSG et le Real en embuscade dans l’opération De Bruyne