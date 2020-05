Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : De Bruyne prêt à rejoindre le Real Madrid ? Il répond !

Publié le 3 mai 2020 à 0h30 par Th.B.

Figurant dans les petits papiers de Zinedine Zidane, Kevin De Bruyne ne se verrait pas pour autant rejoindre le Real Madrid en l’état actuel des choses et réfléchirait à son avenir une fois que le TAS aura livré son verdict concernant la suspension de Manchester City en Europe.

En février dernier, l’UEFA publiait un communiqué dans lequel il était spécifié que Manchester City sera suspendu des deux prochaines campagnes européennes pour ne pas avoir respecté le règlement du Fair-Play financier. Le champion d’Angleterre a lancé une procédure d’appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), mais l’incertitude autour de la participation ou non des Skyblues pour la prochaine édition de la Ligue des champions a permis à différents médias d’évoquer des départs en interne. De Pep Guardiola à Raheem Sterling, en passant par Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain offensif des Citizens plairait particulièrement à Zinedine Zidane. Cependant, De Bruyne ne se voit pas pour le moment quitter Manchester City pour le Real Madrid, du moins dans les circonstances actuelles.

De Bruyne évoque l’intérêt du Real Madrid !