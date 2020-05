Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce joueur du PSG qui pourrait échapper à Claude Puel !

Publié le 3 mai 2020 à 0h00 par B.C.

Alors que l'ASSE souhaiterait récupérer Adil Aouchiche, milieu de terrain du PSG libre à la fin de la saison, Claude Puel pourrait avoir du mal à parvenir à ses fins. Explications.

C'est l'un des grands espoirs du PSG. Après avoir brillé lors du mondial U17, Adil Aouchiche est parvenu à disputer quelques matches avec l'équipe première parisienne. Malgré cela, Leonardo n'est pas parvenu à lui faire signer son premier contrat professionnel, et Adil Aouchiche est donc libre de s'engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Le LOSC, Bordeaux et l'AS Saint-Étienne suivent notamment la pépite de 17 ans, mais les Verts pourraient être contraints de lâcher l'affaire.

Une prime compliquée à verser pour l'ASSE ?