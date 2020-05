Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Gareth Bale bientôt relancé par David Beckham ?

Publié le 2 mai 2020 à 23h00 par B.C.

Alors que Gareth Bale a laissé entendre qu'il pourrait rejoindre la MLS à l'avenir, l'Inter Miami de David Beckham resterait une option possible pour l'international gallois.

« J'aime la MLS. C'est une ligue qui a grandi au fil des années et continue de croître et de s'améliorer, les joueurs, les stades, les installations ... Beaucoup de joueurs veulent aller en Amérique en ce moment, C'est définitivement quelque chose qui m'intéresserait, j'adore aller à Los Angeles en vacances. J'y joue beaucoup au golf », déclarait récemment Gareth Bale. Alors qu'il a toujours affiché le souhait de rester au Real Madrid ces derniers mois, l'international gallois semble aujourd'hui prêt à changer de club et découvrir une nouvelle destination. Ce qui ferait les affaires de Zinedine Zidane et Florentino Pérez, l'un ne comptant plus sur l'attaquant et l'autre souhaitant alléger la masse salariale du club. Le Real Madrid pourrait donc enfin se séparer de Gareth Bale après avoir essayé à plusieurs reprises, et David Beckham resterait un candidat crédible pour accueillir le joueur de 30 ans.

La piste Miami toujours d'actualité pour Gareth Bale