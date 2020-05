Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prépare un plan à 80M€ !

Publié le 2 mai 2020 à 21h30 par A.C.

Florentino Pérez, président du Real Madrid, semble décidé à opérer un grand ménage au sein de l’effectif madrilène.

La crise actuelle va avoir des grosses répercussions sur l’économie du football. Un grand nombre de clubs se sent en effet en danger, notamment à cause des droits TV qui n’ont pas été totalement versés. Le mercato estival de cette année devrait donc être moins ambitieux que les précédents. Les spécialistes assurent même que la plupart des gros clubs européens devraient favoriser des échanges, plutôt que des transferts et des dépenses d'argent importantes. Du côté du Real Madrid, on semble plutôt avoir un autre plan...

Pérez prépare le grand ménage