Mercato - Real Madrid : Modric aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 25 avril 2020 à 1h00 par D.M.

Alors que son contrat avec le Real Madrid se termine en 2021, Luka Modric envisagerait d’aller au bout de son bail et de rester une saison supplémentaire au sein du club merengue.

Luka Modric devra faire face à un choix cornélien lors du prochain mercato. Le Ballon d’or 2018 voit son contrat se terminer en 2021 et un transfert pourrait permettre au Real Madrid de renflouer ses caisses dans un contexte économique difficile. Marca annonce ce vendredi que Zinédine Zidane serait satisfait des prestations de Luka Modric et souhaiterait ainsi le conserver. Toutefois, le Real Madrid pourrait accepter de le laisser filer si le joueur demandait à partir. Mais le milieu de terrain envisagerait sérieusement de poursuivre son aventure au sein du club merengue

Luka Modric parti pour rester