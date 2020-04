Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce joueur de Zidane prêt à rejoindre Setién au Barça ?

Publié le 24 avril 2020 à 23h30 par D.M.

Prêté par le Real Madrid à Arsenal cette saison, Dani Ceballos n’a pas tari d’éloges à l'égard de son ancien entraîneur au Bétis Quique Setién. Le milieu n’écarte pas l’idée d’évoluer à l’avenir sous les ordres de l’actuel coach du FC Barcelone.

A l’instar de nombreux jeunes joueurs du Real Madrid, Dani Ceballos a dû quitter la Casa Blanca afin de trouver du temps de jeu. Prêté cette saison à Arsenal, le milieu de terrain de 23 ans s’est vite imposé au sein du club anglais, avant qu’une blessure ne vienne freiner sa progression au mois de novembre. Même si un retour au Real Madrid est programmé à la fin de la saison, Dani Ceballos pourrait de nouveau quitter le club espagnol et selon Calciomercato , la Juventus lui ferait les yeux doux. Mais le joueur, formé au Bétis, ne dit pas non à l'idée d'évoluer sous les ordres de son ancien entraîneur à Séville, un certain Quique Setién.

« Pourquoi pas un jour se croiser de nouveau avec Setién »