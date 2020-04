Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message très clair pour Tonali !

Publié le 24 avril 2020 à 22h45 par J.-G.D.

Interrogé sur ses désirs pour Sandro Tonali, piste du PSG, Massimo Cellino, président de Brescia, affiche son souhait de conserver sa pépite une saison de plus.

Tombé sous le charme de Sandro Tonali depuis l’été dernier, le PSG n’est pas en position de force concernant le jeune milieu de terrain de Brescia. Comme vous l’indiquait Le 10 Sport en décembre dernier, l’international italien souhaite continuer sa carrière dans son pays natal. Une véritable aubaine pour la Juventus. Les Turinois disposent d’une longueur d’avance face au PSG, toujours selon nos informations. La pépite transalpine (19 ans) se rapprocherait donc de la Vieille Dame , mais le président de Brescia, Massimo Cellino, interpelle les prétendants de Tonali.

« Mon rêve ? Sauver le club et conserver Tonali au moins un an de plus »