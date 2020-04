Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aulas envoie un message à Leonardo pour Aouar !

Publié le 24 avril 2020 à 19h45 par B.C.

Alors que le PSG s'intéresse à Houssem Aouar, Jean-Michel Aulas a confié ce vendredi soir que le milieu de terrain n'avait pas affiché le souhait de quitter l'OL cet été.

Désireux de renforcer l'entrejeu du PSG cet été, Leonardo regarderait du côté de l'OL en vue du prochain mercato estival. Comme annoncé par le 10 Sport en janvier, le club de la capitale apprécie particulièrement Houssem Aouar. Une information confirmée par RMC ce vendredi. Cependant, le PSG n'est pas le seul club intéressé puisque Manchester City et la Juventus suivraient également de près la situation du milieu de terrain. Invité d' OLTV ce vendredi soir, Jean-Michel Aulas s'est de son côté montré serein au sujet de l'avenir de Houssem Aouar.

« Houssem, pour le moment, n'a pas manifesté le désir de partir »