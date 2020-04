Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à s'attaquer à Houssem Aouar ?

Publié le 24 avril 2020 à 16h45 par B.C.

Comme annoncé en début d'année par le 10 Sport, le PSG suit attentivement la situation de Houssem Aouar à l'Olympique Lyonnais.

Malgré l'épidémie de coronavirus qui impacte l'économie des clubs, le PSG ne compte pas rester inactif au cours du prochain mercato. Ainsi, Leonardo ciblerait trois joueurs en priorité : un latéral droit, un latéral gauche et un milieu de terrain. Plusieurs pistes auraient ainsi été activées pour renforcer l'entrejeu, et un joueur de Ligue 1 plait particulièrement au club de la capitale selon nos informations. En effet, le 10 Sport vous a indiqué dès le mois de janvier que Houssem Aouar était dans le viseur du PSG, et plus particulièrement du président Nasser Al-Khelaïfi, et ce n'est pas la crise sanitaire du moment qui aurait fait changer d'avis la direction parisienne.

Houssem Aouar plaît au PSG