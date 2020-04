Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel s’enflamme pour cette nouvelle prolongation !

Publié le 24 avril 2020 à 19h40 par J.-G.D.

En réponse à la prolongation de Mahdi Camara jusqu'en 2024, Claude Puel ne tarit pas d'éloges à l'égard de son jeune milieu de terrain (21 ans).