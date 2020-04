Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande décision prise pour l'avenir de Camavinga !

Publié le 24 avril 2020 à 19h00 par B.C.

Ciblé par le Real Madrid, Eduardo Camavinga a de grandes chances de rester au Stade Rennais cet été, notamment en cas de qualification du club breton en Ligue des Champions.

Interrogé par L'Équipe ce vendredi, le nouveau président du Stade Rennais Nicolas Holveck a mis les choses au clair concernant l'avenir d'Eduardo Camavinga. « Espérons-nous le garder ? Oui, comme tout le reste de l’effectif », a-t-il indiqué. Pourtant, le Real Madrid semble bel et bien décidé à s'attacher les services de la pépite bretonne cet été. Zinedine Zidane ferait actuellement le forcing au sein du club espagnol pour récupérer le milieu de terrain. Mais à Rennes, on voit les choses autrement.

Le départ de Camavinga n'est pas (encore) envisagé par Rennes