Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas fait le point sur l’avenir de Depay !

Publié le 24 avril 2020 à 19h10 par La rédaction

Alors que le contrat de Memphis Depay arrive à son terme en juin 2021, Jean-Michel Aulas a indiqué qu’aucun accord n’a pour l’instant été trouvé avec l’ailier néerlandais.