Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive d'ores et déjà programmée pour Houssem Aouar !

Publié le 24 avril 2020 à 18h15 par B.C.

Dans le viseur du PSG, Houssem Aouar plaît également beaucoup à Pep Guardiola, et l'entraîneur de Manchester City aurait bien l'intention de passer à l'action dans les prochains mois.

Le 10 Sport vous en avait parlé dès le mois de janvier, cela se confirme un peu plus ce vendredi. D'après les informations de RMC , Houssem Aouar plait au PSG, et une offensive au cours du prochain mercato n'est donc pas exclue. Il faut dire que Leonardo souhaite à tout prix renforcer l'entrejeu du club de la capitale cet été. Le Paris Saint-Germain pourrait donc prochainement entrer en contact avec l'OL, mais il devrait y avoir de la concurrence dans ce dossier. En effet, Pep Guardiola n'a jamais caché son admiration pour Houssem Aouar, joueur qu'il a pu rencontrer en 2018 à l'occasion de la double confrontation entre Manchester City et Lyon, et l'entraîneur des Skyblues n'a pas oublié le protégé de Rudi Garcia.

Manchester City prévoit de revenir à la charge pour Aouar