Mercato - PSG : Le FC Barcelone vient chambouler le dossier Tonali !

Publié le 24 avril 2020 à 9h45 par H.G.

Alors que Sandro Tonali est annoncé de longue date dans le viseur du PSG, le FC Barcelone serait dernièrement entré dans la course à la signature de la jeune pépite italienne.

Auteur de prestations de haut niveau avec Brescia lors desquelles il a fait l’étalage de tout son potentiel, Sandro Tonali est devenu l’un des jeunes joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Plusieurs écuries italiennes aimeraient ainsi recruter le milieu de 19 ans, de même que le PSG où Leonardo apprécie grandement son profil et travaille sur le dossier depuis maintenant plusieurs mois. Cependant, le club de la capitale pourrait bien être débouté dans ce dossier dans la mesure où la Juventus est, pour l’heure, l’écurie la plus proche d’arracher la signature de Sandro Tonali, comme Le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité le 19 avril. Et à en croire les derniers échos venus d’Espagne, la piste se compliquerait davantage encore pour le PSG puisque le FC Barcelone aurait aussi l’intention d’enrôler la révélation de Serie A.

Le Barça aurait fait une offre à Brescia pour Tonali !

C’est ce que nous apprend RAC1 ce vendredi. D’après la radio catalane, le Barça aurait en effet signifié son intérêt à Brescia pour recruter Sandro Tonali. Dans cette perspective, le club catalan aurait proposé un deal incluant une certaine somme d’argent ainsi que des joueurs de son équipe de jeunes. Cependant, les positions entre l’équipe italienne et le FC Barcelone resteraient toujours éloignées, tandis que la chaine catalane confirme que le natif de Lodi est également dans le viseur de la Juventus, mais aussi celui de l’Inter. Le feuilleton Sandro Tonali semble encore loin d’être arrivé à son terme et devrait donc continuer de s'agiter dans les semaines à venir. Reste à savoir si le PSG parviendra à réagir afin d’inverser une tendance qui lui semble peu favorable pour l’instant.