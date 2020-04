Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba afficherait une volonté claire pour son avenir !

Publié le 24 avril 2020 à 9h30 par H.G.

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, Paul Pogba aurait dès maintenant pris la décision de quitter Manchester United dans les prochains mois et afficherait une envie claire pour son futur.

Alors qu’il aurait souhaité quitter Manchester United l’été passé, Paul Pogba est finalement rester à Manchester United cette saison, perdant ainsi l’occasion de rejoindre le Real Madrid où Zinedine Zidane rêvait de sa venue. Cependant, rien ne va pour le Français depuis ce départ manqué. L’exercice 2019/2020 sera à oublier pour le milieu de 27 ans, lui qui a trop souvent fait l’objet de blessures qui l’ont conduit à disputer seulement huit rencontres toutes compétitions confondues. Pour autant, cette saison galère n’aurait en rien calmé les ardeurs des clubs qui le convoitent, eux qui aimeraient pouvoir enrôler le Champion du Monde 2018 cet été. La Juventus, le Real Madrid ou encore le PSG seraient sur ses traces, et à en croire les derniers échos parus dans ce dossier, Paul Pogba afficherait une préférence nette entre ses prétendants.

Pogba ne voudrait pas laisser le train passer une deuxième fois !