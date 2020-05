Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale ouvre la porte à une destination exotique !

Publié le 1 mai 2020 à 19h00 par D.M.

Alors que son avenir au Real Madrid demeure incertain, Gareth Bale a indiqué qu’il était intéressé par un départ vers la MLS.

Gareth Bale restera-t-il au Real Madrid la saison prochaine ? Proche d’un départ lors des dernières périodes de transferts, l’attaquant gallois pourrait de nouveau se retrouver au centre des spéculations. Ok Diario annonçait le 22 avril dernier que Gareth Bale était sur les tablettes de nombreuses équipes de Premier League à l’instar de Newcastle, Manchester United ou encore de Tottenham où il a évolué entre 2007 et 2013. Néanmoins, As indiquait ces derniers jours que le joueur sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022 n’aurait pas l’intention de quitter la Casa Blanca lors du prochain mercato.

« C'est définitivement quelque chose qui m'intéresserait »