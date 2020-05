Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Manchester United bouge sur un joyau du football français !

Publié le 1 mai 2020 à 18h15 par Alexis Bernard

À la recherche de sang neuf en défense, Manchester United vient de prendre contact avec l’entourage d’un joueur de l’équipe de France espoir.

Concentré sur le prochain mercato estival et sa prochaine grosse recrue star, Manchester United lorgne principalement sur Jadon Sancho, le joyau du Borussia Dortmund. Un dossier qui sent bon pour les Mancuniens, même si rien n’est encore fait pour la pépite anglaise de 20 ans. Et si le géant de Premier League a très faim sur le plan offensif puisqu’un nouveau numéro 9 est chassé (comme révélé par le10sport.com, Victor Osimhen (LOSC), Wissam Ben Yedder (AS Monaco) et Moussa Dembele (Lyon) font partie de la short-list), le secteur défensif est également sujet à renfort cet été. Ole-Gunnar Solksjaer, l’entraîneur de Paul Pogba, songe notamment à un espoir du football français.

Prise de contact avec l’entourage du joueur !

Selon nos informations, Manchester United s’intéresse de près à Ibrahima Konaté. A 20 ans, le joueur formé au Paris FC puis à Sochaux, parti s’exporter au RB Leipzig à l’été 2017 (il était libre), a crevé l’écran en Bundesliga lors de la saison 2018-2019 (37 rencontres, 3 buts). Avec son compatriote de l’équipe de France espoir, Dayot Upamecano (qui devrait lui aussi animer le prochain mercato estival, avec des clubs intéressés comme le PSG, le Barça ou encore le Real Madrid), il incarne l’avenir tricolore et se retrouve surveillé par l’Europe entière. D’après nos sources, Manchester United aurait récemment contacté l’entourage du joueur afin de prendre les informations nécessaires sur sa situation et ses envies.



Avec son profil impressionnant (1,94 m pour 93 kg), Ibrahima Konaté a clairement les standards pour s’imposer et briller en Premier League. Manchester United, qui s’appuie déjà sur le colosse Harry Maguire (1,94 m), pourrait clairement se constituer une charnière redoutable dans les années à venir. Sous contrat avec Leipzig jusqu’en juin 2023, Ibrahima Konaté sera toutefois difficile à déloger sans une offre XXL.