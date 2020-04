Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros retournement de situation pour l'avenir de Gareth Bale !

Publié le 25 avril 2020 à 23h00 par B.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022, Gareth Bale n'aurait pas l'intention de quitter la capitale espagnole cet été, et Florentino Pérez ne serait visiblement pas opposé à l'idée de conserver le Gallois.

Malgré ses relations difficiles avec Zinedine Zidane, Gareth Bale se sent bien au Real Madrid. L'international gallois a pourtant été poussé vers la sortie à plusieurs reprises par son club ces derniers mois et était même tout proche de rejoindre la Chine l'été dernier. Finalement, Gareth Bale est resté au Real Madrid, mais le joueur de 30 ans a réalisé une saison moyenne avant l'interruption des compétitions, avec seulement 3 buts inscrits en 18 matches. Pas de quoi l'inciter à aller voir ailleurs toutefois, et Florentino Pérez l'aurait bien compris.

Gareth Bale veut rester, et le Real Madrid n'est pas contre