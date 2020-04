Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait validé un gros départ !

Publié le 25 avril 2020 à 20h30 par J.-G.D.

Incapable de s’imposer au Real Madrid depuis son arrivée en 2014, James Rodriguez ne devrait pas continuer l’aventure chez les Merengue. Une aubaine pour les prétendants du Colombien.

À quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, Florentino Pérez aurait comme objectif de dégraisser l’effectif de Zinedine Zidane. Une volonté de la part du président du Real Madrid d’alléger la masse salariale et de se débarrasser de plusieurs indésirables. L'une des victimes de l'homme d'affaires ibérique se nomme James Rodriguez. Le milieu offensif de 28 ans devrait, selon toute vraisemblance, plier bagage au terme de la saison, à un an de la fin de son contrat. Une tendance qui se confirme sérieusement en Espagne.

Un départ inévitable pour James Rodriguez ?