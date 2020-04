Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La dernière pépite de Zidane proche d’un départ ?

Publié le 25 avril 2020 à 16h00 par La rédaction

Arrivé cet hiver au Real Madrid, Reinier Jesus pourrait déjà être prêté, notamment en raison de son statut d’extra-communautaire.

Reinier Jesus va-t-il être prêté ? Arrivé cet hiver en provenance de Flamengo contre 30M€, le jeune milieu offensif brésilien réalise une adaptation éclair du côté de Madrid, avec de très bonnes performances avec la réserve du Real. Pourtant, Reinier pourrait ne pas être conservé par le Real Madrid la saison prochaine, et être envoyé en prêt dans un club de Liga.

Son statut d’extra-communautaire pose problème