Mercato - ASSE : Stéphane Ruffier préparerait déjà son départ !

Publié le 1 mai 2020 à 20h00 par T.M.

Mis de côté par Claude Puel lors des derniers matchs, Stéphane Ruffier devrait voir son avenir s’écrire loin de l’ASSE.

C’est désormais acté, la saison de Ligue 1 ne reprendra pas. Les clubs peuvent donc déjà se tourner vers le prochain exercice, bien que cela soit difficile d’y voir clair à cause de la situation actuelle. Du côté de l’ASSE, il faudrait s’attendre à plusieurs départs pour renflouer les caisses, mais aussi par choix de Claude Puel. Arrivé en cours de saison, l’entraîneur des Verts va pouvoir construire un effectif à son image. Quel sera donc le visage de l’ASSE la saison prochaine ? Stéphane Ruffier ne devrait en tout cas pas faire partie de ce futur projet.

Ruffier sur le départ !