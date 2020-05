Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kurzawa, Telles... Le Barça préparerait son offensive !

Publié le 1 mai 2020 à 19h45 par D.M. mis à jour le 1 mai 2020 à 19h46

Pour combler le départ de Layvin Kurzawa, le PSG suivrait Alex Telles. Mais le FC Barcelone aurait également coché le nom des deux joueurs. Un jeu de chaises musicales pourrait avoir lieu lors du prochain mercato. Explications.

Arrivé en 2015, Layvin Lurzawa devrait quitter le PSG à la fin de la saison. Son contrat arrive à son terme en juin prochain et comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 20 avril dernier, aucune discussion n’a eu lieu avec sa direction pour évoquer une possible prolongation. Kurzawa devrait donc quitter le club parisien et est annoncé par la presse étrangère sur les tablettes d’Arsenal ou encore du FC Barcelone. Pour combler ce probable départ, Leonardo a jeté son dévolu sur Alex Telles. O Jogo annonçait ce jeudi que le PSG serait idéalement placé dans ce dossier et aurait l’intention de formuler une première offre de 25M€ pour tenter de le déloger de Porto lors du prochain mercato.

Le Barça prêt à accueillir Kurzawa pour oublier Telles ?