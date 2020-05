Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grande difficulté pour Theo Hernandez ?

Publié le 1 mai 2020 à 17h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche pour remplacer Layvin Kurzawa dont le contrat arrive à échéance, Leonardo s'intéresse à Theo Hernandez comme Le 10 Sport vous l'avait révélé en exclusivité. Mais ce dossier s'annonce très compliqué puisque le Milan AC ne compte pas faire de cadeau au PSG.

Cet été, l'une des priorités du Paris Saint-Germain sera de trouver un nouveau latéral gauche. Et pour cause, Layvin Kurzawa voit son contrat arriver à échéance et devrait quitter le club cet été. Par conséquent, l'arrivée d'un nouveau renfort est souhaité à ce poste pour concurrencer Juan Bernat, Mitchel Bakker étant encore trop tendre pour assurer le rôle de doublure de l'Espagnol. Dans cette optique, Leonardo a ouvert plusieurs dossiers à l'image de celui menant à Theo Hernandez comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité. Il faut dire que l'ancien latéral du Real Madrid réalise une très belle saison au Milan AC, et le directeur sportif du PSG, ancien de la maison lombarde, n'est pas passé à côté des performances du Français.

C'est l'amour vous entre Theo Hernandez et le Milan AC