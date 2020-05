Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'ASSE s'active pour une pépite de Tuchel, mais...

Publié le 1 mai 2020 à 20h15 par B.C.

Comme le 10 Sport vous l'a expliqué il y a quelques jours, l'AS Saint-Étienne s'intéresse à Adil Aouchiche, libre à la fin de la saison, mais le dossier s'annonce compliqué pour les Verts. Explications.

Cette saison, Adil Aouchiche est parvenu à disputer plusieurs rencontres avec l'équipe première du PSG, en profitant même pour inscrire son premier but officiel face aux amateurs de Linas-Montlhéry le 5 janvier dernier. Mais le milieu offensif qui s'était illustré lors du mondial U17 n'a toujours pas signé de contrat professionnel avec le PSG et pourra donc rejoindre le club de son choix cet été. Les prétendants ne manquent pas, et l'AS Saint-Étienne s'intéresse notamment au joueur de 17 ans. Selon nos informations, des contacts ont été pris avec l'entourage d'Aouchiche, mais les Verts ne partent pas favoris en raison du coût de l'opération, et ces difficultés se confirment...

L'ASSE en contact avec Aouchiche, mais Puel n'est pas seul