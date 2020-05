Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir faire des pieds et des mains pour cette pépite !

Publié le 2 mai 2020 à 23h15 par Th.B.

En plus de la concurrence qui devrait faire rage dans le dossier Lorenzo Pellegrini, Leonardo aurait fort à faire pour convaincre le milieu de la Roma de quitter le club de la Louve pour le PSG, auquel il est très attaché.

En marge du mercato estival, Leonardo fait du recrutement d’un milieu de terrain une priorité, en plus de renforts aux postes de latéral gauche et droit. Le 10 Sport vous a annoncé en exclusivité le 29 avril que le directeur sportif du PSG suit avec attention l’évolution de la situation de Lorenzo Pellegrini, mais doit faire face à la concurrence imposée par l’Inter et surtout par la Juventus. La Vieille Dame est d’ailleurs très bien placée, les dirigeants bianconeri souhaitant finaliser son arrivée. De quoi compliquer les affaires de Leonardo. Cependant, la présence de la Juve n’est pas le seul obstacle du directeur sportif. Le PSG devra également trouver les mots justes pour obtenir l’aval du joueur, qui voue un attachement sans pareil à la Roma.

« Je me mets à la disposition de la Roma »