Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait tranché pour l’avenir de cet indésirable !

Publié le 3 mai 2020 à 1h00 par H.G.

Alors qu’Alvaro Odriozola devrait faire son grand retour au Real Madrid cet été, Zinedine Zidane ne compterait pas conserver l’ancien joueur de la Real Sociedad la saison prochaine, en dépit de la volonté de ce dernier de tenter de s’imposer chez les Merengue.

Arrivé à l’été 2018 au Real Madrid en provenance de la Real Sociedad en même temps que Julen Lopetegui, Alvaro Odriozola faisait l’objet de grandes attentes à sa venue. Seulement voilà, le limogeage rapide de l’ancien sélectionneur espagnol ainsi que le retour de Zinedine Zidane sur le banc madrilène ont fait du latéral droit de 24 ans un joueur indésirable au sein de la Casa Blanca . Disposant d’un temps de jeu famélique en première partie de saison 2019/2020, l’international espagnol a été prêté au Bayern Munich pour six mois, mais rien ne s’est malheureusement arrangé pour lui en Bavière puisqu’il n’a pris part qu’à deux rencontres avec les pensionnaires de l’Allianz Arena. Face à cette situation, comme l’a dernièrement annoncé Sport1 , Alvaro Odriozola devrait donc revenir au Real Madrid cet été, le club entraîné par Hans-Dieter Flick n’ayant aucune intention de le conserver la saison prochaine. Cependant, il se pourrait que l'avenir du jeune latéral droit ne soit pas plus dégagé chez les Merengue à en croire les derniers échos de la presse espagnole.

Zidane préférerait Hakimi à Odriozola pour concurrencer Carvajal !