Mercato - PSG : Vers une grosse opération pour Paul Pogba ?

Dans les petits papiers de Leonardo qui préparerait un échange XXL pour s’attacher ses services, Paul Pogba ne ferait pas du PSG sa destination prioritaire. La Juventus serait l’option favorite du Français et la Vieille Dame travaillerait pour mener à bien cette opération.

Selon les informations exclusives du 10 Sport, Leonardo a dressé une short-list conséquente pour parvenir à redessiner le milieu de terrain du PSG lors du mercato. Des pistes comme Tiémoué Bakayoko, Fabian Ruiz ou encore Sergej Milinkovic-Savic ont été activées par le directeur sportif du PSG. À en croire la presse transalpine, Leonardo apprécierait le profil de Paul Pogba et serait prêt à inclure Angel Di Maria ou encore Julian Draxler pour obtenir l’aval de la direction de Manchester United concernant la vente de Pogba. Néanmoins, un départ de la star des Red Devils pour le PSG ne serait pas d’actualité.

Hormis la concurrence du Real Madrid, le PSG devrait faire face à la Juventus dans le dossier Paul Pogba. En effet, d’après Nicolo Schira, la Vieille Dame est le premier choix du champion du monde tricolore pour la saison prochaine s’il devait plier bagage cet été. Directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici plancherait sur le dossier et prévoirait d’inclure des joueurs comme Aaron Ramsey et Douglas Costa dans l’opération, ayant la ferme intention de mener à bien un échange avec Manchester United pour l’opération Pogba. Entraîneur des Red Devils , Ole Gunnar Solskjaer serait admiratif du profil de Ramsey, comme le journaliste du Times Duncan Castles le révélait ces dernières semaines. Le PSG aura donc fort à faire dans le dossier Pogba…

