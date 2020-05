Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jadon Sancho est incité à signer à…

Publié le 3 mai 2020 à 0h15 par Th.B.

Trent Alexander-Arnold est devenu une référence à son poste de latéral droit grâce à ses performances avec Liverpool, et a profité d’un live sur Instagram pour faire un appel du pied à Jadon Sancho. La pépite du Borussia Dortmund serait dans les petits papiers du PSG entre autres.

Grâce à ses 14 buts et 15 passes décisives en Bundesliga et 2 ses réalisations et 2 assistances en Ligue des champions, Jadon Sancho qui a tout juste fêté son vingtième anniversaire en mars dernier, a clairement franchi un cap avec le Borussia Dortmund cette saison. L’international anglais pourrait d’ailleurs plier bagage à l’intersaison, figurant sur les tablettes des plus grandes écuries anglaises et européennes. En effet, hormis le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United ou encore Chelsea seraient sur les rangs pour accueillir le joyau de Dortmund.

Sancho est attendu à Liverpool