Mercato - PSG : Le Barça aurait d’énormes doutes sur Neymar !

Publié le 2 mai 2020 à 14h15 par T.M.

Au FC Barcelone, on réfléchirait actuellement à se concentrer sur Jadon Sancho plutôt que sur Neymar. Un choix notamment dicté par de gros doutes entourant le joueur du PSG.

Plus les jours passent, plus le retour de Neymar au FC Barcelone apparait de plus en plus compliqué. En effet, avec des finances limitées, le club catalan pourrait finalement faire une croix sur le joueur du PSG pour cet été. D’ailleurs, ce samedi, Sport annonce que le Barça pourrait finalement se tourner vers son plan B, Jadon Sancho, plutôt que de se lancer sur Neymar. A l’occasion des discussions avec le Borussia Dortmund pour Ansu Fati, le nom du Britannique aurait également été évoqué. Un profil qui plairait aux Blaugrana quand le Brésilien aurait fait naître certains doutes en Catalogne.

Les questions du Barça…