Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça commencerait à changer son fusil d’épaule pour Neymar…

Publié le 2 mai 2020 à 10h45 par T.M.

Pour le FC Barcelone, cela commencerait à devenir de plus en plus compliqué d’acter le retour de Neymar. De quoi obliger le club à étudier d’autres pistes…

A cause des répercussions financières du coronavirus, le FC Barcelone va devoir revoir ses plans pour cet été. Initialement, le club catalan avait l’intention de revenir à la charge pour Neymar. Josep Maria Bartomeu rêvait d’enfin acter le retour du joueur du PSG. Toutefois, les caisses sont actuellement vides et l’argent devrait en priorité être investi sur Lautaro Martinez, désigné comme le successeur de Luis Suarez. Ce n’est donc pas cet été que l’on devrait revoir Neymar sous le maillot du Barça et les derniers échos de la presse catalane semblent indiquer que les Blaugrana commenceraient également à passer à autre chose.

Sancho à défaut de Neymar ?