Mercato - PSG : Leonardo en très mauvaise posture pour Miralem Pjanic !

Publié le 3 mai 2020 à 0h45 par T.M.

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo a notamment coché le nom de Miralem Pjanic. Toutefois, c’est plutôt du côté du FC Barcelone que pourrait s’écrire l’avenir du joueur de la Juventus.

Pour le mercato estival, le milieu de terrain apparait comme la grosse priorité de Leonardo. C’est dans ce secteur que le directeur sportif du PSG veut se renforcer. Et pour y arriver, il multiplie les pistes. Alors que le nom de Wilfred Ndidi a récemment été coché, il s’est donc ajouté à la longue liste composée notamment de Thomas Partey, Sandro Tonali, Sergej Milinkovic-Savic, Tiémoué Bakayoko, mais aussi Miralem Pjanic. Ce dernier, aujourd’hui à la Juventus, est d’ailleurs un objectif de longue date du PSG. Cette fois pourrait donc être la bonne pour Leonardo, qui a dernièrement pris certains renseignements sur Pjanic comme vous l’avait révélé Le 10 Sport. A moins que le FC Barcelone ne vienne contrarier cette opération…

Pjanic plus proche que jamais du FC Barcelone