Mercato - PSG : Pour Jadon Sancho, l’issue du feuilleton se précise !

Publié le 5 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG et des plus grandes formations de Premier League, Jadon Sancho semble destiné à s’engager en faveur de Manchester United à l’intersaison.

À la mi-mars, ESPN dévoilait la présence du PSG dans le dossier Jadon Sancho. Directeur sportif du PSG, Leonardo verrait en l’international anglais de 20 ans un profil susceptible d’assurer à terme la succession de Neymar et de Kylian Mbappé. Cependant, l’ailier du Borussia Dortmund ferait tourner la tête du Real Madrid et du FC Barcelone, mais surtout de Manchester United, de Chelsea et de Liverpool. Marcus Rashford, Callum Hudson-Odoi et Trent Alexander-Arnold ont tous lancé un appel du pied à leur compatriote pour qu’il signe en la faveur de leur club ces dernières semaines. Néanmoins, les dés seraient déjà jetés.

« Manchester United est le prétendant le plus sérieux »