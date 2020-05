Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet appel du pied qui pourrait tout changer dans le dossier Sancho !

Publié le 3 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Semblant pourtant destiné à rejoindre Manchester United où il serait attendu avec impatience, Jadon Sancho pourrait troquer la tunique du Borussia Dortmund pour arborer celle de Liverpool. Dans les petits papiers du PSG, l’ailier du Borussia Dortmund serait le bienvenu à Anfield.

Depuis plusieurs semaines désormais, les témoignages concernant l’avenir de Jadon Sancho se multiplient dans la presse. Et les joueurs évoluant dans les clubs intéressés par le transfert de la pépite du football anglais (20 ans) ouvrent la porte de leurs vestiaires. C’était le cas de Marcus Rashford et de Juan Mata pour Manchester United ainsi que de Callum Hudson-Odoi pour Chelsea. Il manquait alors qu’une figure forte de Liverpool en fasse de même. C’est désormais chose faite.

Alexander-Arnold se dit prêt à accueillir Sancho à Liverpool