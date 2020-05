Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Qui est Diogo Leite, la nouvelle piste de Villas-Boas ?

Publié le 2 mai 2020 à 18h30 par La rédaction

Courtisé par l’OM pour le prochain mercato estival, le défenseur central portugais du FC Porto, Diogo Leite, a encore tout à prouver au plus haut niveau. Est-il un bon profil pour l’arrière-garde marseillaise ? Portrait.

Il est grand, gaucher, puissant et bon relanceur : Diogo Leite a, sur le papier, tout pour plaire. Arrivé dans le groupe professionnel du FC Porto en 2018, le défenseur central portugais, vainqueur de la Youth League en 2019, a encore tout à prouver au plus haut niveau. Certainement lassé de son temps de jeu moindre du côté de Porto cette saison (seulement 3 petites apparitions en championnat sous le maillot des Dragons ), Leite devrait être prié de trouver un nouveau club la saison prochaine, afin d’engranger de l’expérience et pour progresser au plus haut niveau. Et l’OM s’en frotte les mains…

Un profil attirant

Son profil ne semble pas inconnu en France. Les Girondins de Bordeaux, en quête d’un nouveau défenseur central la saison dernière, avait tenté le coup, pour un prêt avec option d’achat. Une proposition finalement refusée. Désormais ils ne sont pas moins de 6 prétendants pour le défenseur central portugais. Le FC Séville, le FC Valence, le Borussia Mönchengladbach, Sassuolo, Southampton et l’OM sont donc très intéressés par le profil du défenseur du FC Porto. Un profil très intéressant pour l’OM, de par sa gestion des placements et son impact dans les duels. Ce qui n’est pas sans rappeler une recrue défensive marseillaise du précédent mercato…

Un coup à la Alvaro Gonzalez ?

Ainsi, Diogo Leite semble présenter un profil assez similaire à celui d’Alvaro Gonzalez, arrivé en provenance de Villarreal l’été dernier pour un prêt avec option d’achat. L’OM pourrait effectivement tenter un coup similaire à celui du défenseur espagnol, en proposant une offre de prêt avec option d’achat de 7 à 8 millions d’euros. Une offre qui pourrait convaincre le joueur de signer pour l’OM. En effet, avec les potentiels départs de Kamara et Caleta-Car, l’OM va devoir se renforcer en défense, et Leite pourrait prétendre à une place de titulaire en défense centrale du côté de l’OM, avec un coach portugais qui plus est. Avec seulement 13 rencontres dans les jambes cette saison, Leite doit s’impatienter sur le banc de Porto et pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure européenne. Le profil de Leite semble plaire du côté de Marseille, et ces derniers pourraient avoir une carte à jouer dans ce dossier, la qualification en Ligue des Champions étant désormais en poche...