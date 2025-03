Grosses tensions avec Mbappé, l’énorme révélation !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent des deux derniers rassemblements de l'équipe de France, Kylian Mbappé a accepté d'en dire plus au cours d'un entretien au Parisien. Avant d'aller défier la Croatie en quarts de finale de la Ligue des Nations, le joueur du Real Madrid a confirmé plusieurs désaccords avec Didier Deschamps. Mais il l'assure, les difficultés se sont depuis aplanies.

Le voile se lève peu à peu sur l’absence de Kylian Mbappé lors des deux derniers rassemblements de l’équipe de France. Si la première décision est certainement due à une blessure du joueur, la seconde proviendrait exclusivement de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France souhaitait alors marquer le coup. « C’est ma décision, parce que c’est mieux comme ça » avait-il confié en novembre dernier, sans en dévoiler les raisons.

Malaise confirmé avec Deschamps

Kylian Mbappé n’est pas rentré dans les détails, mais il assure que la situation avec Deschamps est revenue à la normale. « S’il y avait une rupture, je n’aurais jamais répondu à ses appels. Tout le monde me connaît. S’il y a une rupture avec quelqu’un, je ne maintiens pas le contact, je ne sais pas faire semblant. Ça ne veut pas dire que dans une relation, il n’y a jamais de désaccord » a confié le joueur du Real Madrid au cours d’un entretien au Parisien.

« Ce sont des désaccords »

Relancé sur les tensions avec Deschamps, Mbappé en a remis une couche. « On a connu des succès ensemble et notre relation ne peut pas finir à la poubelle pour deux, trois désaccords qui, en plus, ne sont pas graves du tout. Ce ne sont pas des secrets, mais ce sont des désaccords que les gens n’ont pas besoin de connaître. Dans n’importe quel boulot, on a des désaccords avec des collègues, ça ne veut pas dire qu’on ne les aime pas ou qu’on ne les respecte pas » a-t-il lâché. Une chose est sûre, il y a bien un conflit entre les deux hommes à la fin de l’année 2024.