Mbappé, le clash en direct à la TV !

En huitième de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid est venu à bout de l’Atlético de Madrid, non sans mal. Une double confrontation sur laquelle n’a pas tellement pesé Kylian Mbappé, qui n’a pas marqué le moindre but. Le Français a beaucoup agacé, à commencer par Bertrand Latour, qui s’est exprimé sur le sujet ce dimanche.

Encore une fois, le Real Madrid sera au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions. Les Madrilènes se sont défaits de l’Atlético de Madrid en huitièmes, mais cela fut compliqué. Les hommes de Carlo Ancelotti ont été contraints d’aller jusqu’aux tirs au but par ceux de Diego Simeone, et la tentative ratée de Julian Alvarez a enterré les espoirs des Colchoneros.

Mbappé n’a pas marqué contre l’Atlético

Lors de cette double confrontation face à l’Atlético, le Real Madrid n’a pas pu compter sur un grand Kylian Mbappé. Le Français n’a pas réussi à trouver la faille face à l’équipe de Diego Simeone et les Madrilènes se sont reposés sur Rodrygo et Brahim Diaz qui avaient fait le travail à l’aller (victoire 2-1).

Latour critique sévèrement Mbappé

Forcément, alors que Kylian Mbappé est censé faire partie des meilleurs joueurs du monde, cette disette lors de cette double confrontation interroge. Sur le plateau du CFC, Bertrand Latour ne s’est d’ailleurs pas fait priver pour sévèrement tacler l’ancien joueur du PSG. « J’aurais aimé qu’on ait quatre minutes de ralenti pour voir tout ce que Mbappé a fait sur les matchs aller et retour. Je veux bien qu’on n’ait jamais le droit de dire quelque chose sur lui, mais il se moque de ses adversaires, il s’embrouille avec ses adversaires, il chambre le public, et on nous dit que c’est génial. Bon bah filons-lui la légion d’honneur. » Ce week-end en Liga, Kylian Mbappé a cette fois aidé grandement le Real Madrid, puisqu’il a été double buteur lors de la victoire des Merengue contre Villareal (1-2).