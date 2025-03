L'OM annonce une grande nouvelle pour le PSG !

Alexis Brunet

Encore une fois, le PSG a prouvé qu’il était la meilleure équipe de France. Le club de la capitale s’est imposé lors du Classique contre l’OM sur le score de trois buts à un. Les Parisiens comptent maintenant dix-neuf points d’avance sur le club de la capitale et Leonardo Balerdi s’est déjà fait une raison sur le titre, qui devrait vraisemblablement revenir à Paris.

Après sa qualification acquise sur la pelouse de Liverpool en Ligue des champions, le PSG retrouvait la Ligue 1 dimanche soir. Ce n’était pas n’importe quel match qui attendait les Parisiens puisque ces derniers recevaient l’OM au Parc des princes, pour le dernier Classique de la saison. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi se sont imposés trois buts à un et ils disposent donc d’une avance considérable en tête du championnat.

Le PSG a 19 points d’avance sur l’OM

Avec cette nouvelle victoire contre l’OM, le PSG compte maintenant 19 points d’avance sur Marseille qui est deuxième. Une très grande avance qui pourrait permettre au club de la capitale d’être sacré champion de France dès la prochaine journée de Ligue 1. Pour cela, il faudrait que les Marseillais s’inclinent contre Reims et qu’il n’y ait pas de vainqueur dans le match entre l’OGC Nice et l’AS Monaco.

Balerdi espère que l’OM finira deuxième

L’OM le sait, il ne devrait donc pas remporter le titre de champion de France encore une fois. En zone mixte, Leonardo Balerdi a d’ailleurs affirmé ne plus vouloir titiller le PSG mais plutôt assurer la deuxième place. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « La Ligue 1, c’est pas facile, c’est difficile de prendre des points, donc on est deuxième, on est content, mais il faut rester, il faut prendre cette place, c’est ça qu’on veut, de rester 2ème à la fin du championnat. » Pour le moment, les joueurs de Roberto De Zerbi ne possèdent que deux points d’avance sur l’AS Monaco et l’OGC Nice (49 contre 47).