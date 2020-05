Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone est à fond sur Layvin Kurzawa !

Publié le 4 mai 2020 à 16h15 par La rédaction

Layvin Kurzawa devrait quitter le PSG cet été. De nombreux clubs souhaiteraient s’offrir le joueur au vu de sa situation contractuelle très avantageuse. Cela serait particulièrement le cas du FC Barcelone.

Arrivé en 2015 et auteur de plus de 120 apparitions avec le Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa devrait, sauf total retournement de situation, quitter le club de la capital durant l’été. Le latéral français verra son contrat prendre fin en juin prochain et Leonardo serait déjà à la recherche d’un remplaçant. Plusieurs clubs souhaiteraient s’offrir le joueur de 27 et un cador européen ferait le forcing pour espérer récupérer Kurzawa, qui a l’avantage d’être gratuit.

Kurzawa vers le Barça ?