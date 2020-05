Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane afficherait une certitude pour cette piste XXL de Leonardo !

Publié le 4 mai 2020 à 15h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec le Real Madrid et le FC Barcelone pour Fabian Ruiz. Toutefois, Zinedine Zidane, le coach merengue, serait convaincu de pouvoir rafler la mise pour le milieu de terrain du Napoli.

Zinedine Zidane serait confiant pour Fabian Ruiz. Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Napoli, le milieu de terrain de 24 ans a tapé dans l'oeil de Leonardo. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG est tombé sous le charme de Fabian Ruiz et souhaite l'attirer vers le Camp des Loges lors du prochain mercato. Toutefois, Leonardo serait en concurrence avec le FC Barcelone et le Real Madrid sur ce dossier. D'ailleurs, Zinedine Zidane pourrait s'avérer être un adversaire redoutable.

Fabian Ruiz promis au Real Madrid de Zidane ?