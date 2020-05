Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau prétendant XXL pour Bernat ?

Publié le 4 mai 2020 à 14h45 par La rédaction

Pisté par le FC Barcelone, Juan Bernat pourrait quitter le Paris Saint-Germain durant l’été. Mais les performances du joueur espagnol auraient aussi tapé dans l’œil d’un autre cador européen.

Le prochain mercato du Paris Saint-Germain risque d’être très mouvementé. En plus de chercher activement un portier pour préparer l’après Keylor Navas, Leonardo serait décidé à recruter un latéral gauche. En plus de Layvin Kurzawa qui verra son contrat prendre fin en juin prochain, le directeur sportif italo-brésilien pourrait se séparer de Juan Bernat pour laisser la place à des joueurs d’un plus gros calibre comme Alex Telles ou Alex Sandro. Et si l’Espagnol serait pisté par le FC Barcelone, un autre cador européen se serait positionné sur le dossier.

La Juventus dans le coup !