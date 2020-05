Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, le Barça vise un nouveau joueur de Tuchel !

Publié le 4 mai 2020 à 8h45 par T.M. mis à jour le 4 mai 2020 à 8h53

A Barcelone, on rêve depuis l’été dernier de faire revenir Neymar. Mais il ne serait pas le seul objectif du côté du PSG...

Ce lundi, le cas Neymar fait à nouveau parler en Espagne. En effet, au FC Barcelone, on rêverait toujours de faire revenir le Brésilien, même si cela semble difficilement de réaliser cette opération, notamment d’un point de vue économique à cause des répercussions du coronavirus sur les finances des clubs européens. Malgré cela, le Barça y croirait toujours, tout comme Neymar. D’ailleurs, il aurait même refusé une offre de prolongation avec le PSG, qui lui promettait pourtant une prime à la signature de 100M€. Si cela semble très compliqué pour les Blaugrana, ils pourraient tout de même envisager des négociations avec Leonardo... mais pour un autre jouer.

Objectif Bernat ?