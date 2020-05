Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation à 100M€ sur l’avenir de Neymar !

Publié le 4 mai 2020 à 8h15 par T.M.

Malgré les effets néfastes du coronavirus sur les finances des clubs, Neymar serait toujours déterminé à retrouver le FC Barcelone. Et pour cela, il aurait refusé une offre pharaonique du PSG.

Le feuilleton Neymar serait visiblement encore loin d’avoir livré son verdict. Malgré l’échec de l’été dernier, le FC Barcelone avait l’intention de revenir à la charge afin de trouver un accord avec le PSG. Problème, le coronavirus frappe actuellement le monde entier et cette pandémie a d’énormes conséquences sur les finances des clubs. Avec des moyens plus que réduits, le Barça pourrait difficilement assumer actuellement le retour de Neymar. Une opération même impossible pour certains. Toutefois, en Espagne, on ne cesse de le répéter : la porte ne serait toujours fermée. Et ce lundi, c’est Mundo Deportivo qui en rajoute une couche sur les intentions de Neymar.

Une prime à la signature de 100M€ ?

Ce lundi, le média espagnol persiste et signe : Neymar veut toujours revenir au FC Barcelone. Conscient de son erreur d’être parti pour le PSG en 2017, le Brésilien veut remédier à cela, même si cela signifie faire une croix sur une énorme somme d’argent. En effet, alors que Leonardo chercherait actuellement à prolonger le contrat de Neymar, qui court jusqu’en 2022, le joueur de 28 ans aurait refusé et ce malgré des termes financiers XXL. En plus de conserver son salaire actuel ainsi que ses accords d’image avec la Banque du Qatar, Neymar se serait vu proposer une prime à la signature de 100M€. Mais non, le joueur de Thomas Tuchel veut tout faire pour faciliter son retour au Camp Nou. A suivre...