Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... La nouvelle bombe de la presse espagnole !

Publié le 3 mai 2020 à 8h45 par A.M.

C'est désormais officiel, la saison de Ligue 1 est terminée et le PSG a été proclamé Champion de France. Un titre qui pourrait toutefois ne pas totalement réjouir les dirigeants parisiens. Et pour cause, les rentrées d'argent sont définitivement terminées pour cette saison, ce qui pourrait pousser le club à se séparer de Neymar ou Kylian Mbappé.

La LFP a donc définitivement tranché, la saison est terminée. Afin de déterminer le classement final de Ligue 1, c'est le système de quotients qui a été utilisé et dans cette optique, le Paris Saint-Germain a été sacré Champion de France. Désormais, le club de la capitale peut préparer la saison prochaine en se penchant sur le mercato. Toutefois, l'arrêt de la saison confirme que le PSG, comme tous les autres clubs français, n'aura plus de revenus puisque les droits TV concernant les dernières rencontres ne seront pas versés puisqu'elles n'ont pas été disputées. D'autre part, la billetterie ne rapportera plus rien non plus dans les caisses parisiennes, tandis que tant que le confinement ne sera pas levé, les ventes de maillots et produits dérivés seront également en berne. Face à cette situation, le PSG pourrait prendre une décision radicale.

Le PSG contraint de vendre Mbappé et Neymar ?