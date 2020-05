Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce grand nom du Real Madrid !

Publié le 3 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que Leonardo aurait activé la piste Marcelo pour combler le vide que laissera Layvin Kurzawa au PSG cet été, le directeur sportif ne devrait pas arriver à ses fins avec l’international brésilien.

En plus du poste de latéral droit qu’il faudra renforcer avec le départ libre de tout contrat de Thomas Meunier, Leonardo devra en faire de même pour la position de latéral gauche. En effet, Layvin Kurzawa se trouve dans la même situation contractuelle que son coéquipier et va quitter le PSG à la fin de la saison, soit au terme de son engagement avec le club parisien. Pour succéder à Kurzawa, Leonardo aurait activé plusieurs pistes dont celle menant à Marcelo d’après Foot Mercato. Néanmoins, le PSG aurait de fortes chances de manquer le coche pour le Brésilien du Real Madrid.

Marcelo assure ne pas vouloir quitter le Real Madrid